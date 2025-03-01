С 2021 года боролся с раком легких: экс-игрок «Ювентуса» умер в возрасте 32 лет

Экс-полузащитник итальянской футбольной команды «Ювентуса» Нико Идальго умер в возрасте 32 лет. Долгое время он боролся с раком легких, однако не смоге победить смертельный недуг.

О скоропостижной кончине спортсмена сообщил sovsport.ru со ссылкой на пресс-служба «Кадиса». В этой футбольной команде он играл на правах аренды. В «Ювентусе» Идальго был на позиции полузащитника с 2014 по 2017 год, однако за это время он так и не вышел на поле.

В сезоне 2021/2022 Нико завершил профессиональную карьеру. Тогда же футболист узнал об онкологическом заболевании. У полузащитника обнаружили рак легких, который в итоге привел к его смерти.

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