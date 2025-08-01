Тяжело болел: названа возможная причина смерти актера Максима Глотова

У найденного мертвым в Москве актера Максима Глотова были проблемы с почками и сердцем. Об этом рассказала его коллега по цеху, режиссер Театра на набережной Евгения Бордзиловская, которая обнаружила труп мужчины.

Евгения рассказала, что накануне пошла домой к актеру вместе с директором кинофестиваля «Алые паруса» в Артеке Егором Сальниковым, но они не смогли к нему попасть. Коллеги снова попытались навестить товарища уже утром и вскрыли дверь.

«Он купил комнату в коммуналке, мы нашли телефон внука бабушки — бывшей соседки Максима по коммуналке, вскрыли, и все. Макса нет. Что с ним произошло — покажет вскрытие, может, сердце. Мы можем только гадать», — приводит слова Бордзиловской NEWS.ru.

Позже актриса выяснила от общей знакомой, что у Максима были проблемы с почками. Но, несмотря на плохое самочувствие, Глотов активно продолжал работать в театре.

У режиссера остались только положительные воспоминания о коллеге по цеху. Евгения охарактеризовала его как хорошего актера и человека, который всегда и всем помогал.

Напомним, актеру было 60 лет. Глотов запомнился благодаря проектам «Душегубы», «Возмездие», «Конец света», «Джокер», «Раневская», «Содержанки». Однако в последнее время, по слухам, Максим не снимался в кино, а работал водителем.