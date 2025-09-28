«Тяжелейшее испытание для родных»: Карен Шахназаров пришел проститься с Тиграном Кеосаяном

Карен Шахназаров выразил слова соболезнования Симоньян на прощании с Кеосаяном. Об этом сообщает «Абзац».

Режиссер Карен Шахназаров посетил Армянскую церковь в Москве, где сегодня прощаются с актером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Он рассказал, что давно был знаком с коллегой и помнит его жизнерадостный характер.

«По жизни я с ним много, конечно, общался. В его программах участвовал. Он был огромного обаяния человек. И кстати, огромного юмора. Очень живой», — рассказал он.

Шахназаров видел, как страдает на прощании вдова Кеосаяна Маргарита Симоньян. Он выразил ей слова соболезнования.

«В моем понимании он молодой человек. Конечно, это тяжелейшее испытание для родных. Тем более, не так давно ушел из жизни брат Тиграна», — добавил он.

