«Она будет ругаться»: Тигран Кеосаян высказался об отношениях с Маргаритой Симоньян в последнем интервью

Тигран Кеосаян в последнем интервью откровенно рассказал об отношениях с Маргаритой Симоньян. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» признался, что им с женой было непросто сосуществовать вместе, и раскрыл причину развода с Аленой Хмельницкой.

Незадолго до болезни Тигран Кеосаян успел дать интервью Борису Корчевникову для его программы. В разговоре речь зашла в том числе и о личной жизни актера. С первой супругой Аленой Хмельницкой режиссер прожил 21 год, но у них, по его словам, разошлись взгляды на многие вопросы. Несмотря на это, пара смогла сохранить хорошие отношения: «Время лечит, время вносит коррективы. И двое детей, которые есть у нас с Аленой, — это самое главное».

Со второй женой Маргаритой Симоньян артист познакомился в 2011 году, их отношения развивались стремительно. У пары также родилось трое детей, а в 2022 году они поженились. Тигран Кеосаян признавался: он всегда восхищался супругой даже спустя долгие годы совместной жизни.

«Благодаря Рите эта история перешла в историю родственную. <…> Но при этом она не потеряла для меня привлекательности как женщина. И вот в этом странном симбиозе, мне кажется, слава Богу, мы живем до сих пор. Потом к этому прибавилось безусловное с моей стороны восхищение ее уникальными умственными способностями», — поделился режиссер.

По словам Тиграна Кеосаяна, их отношения с женой сложно было назвать простыми, поскольку они встретились уже «сформировавшимися взрослыми личностями». Но благодаря мудрому подходу актера пара смогла сохранить гармонию в браке.

«Она сейчас будет ругаться, если это услышит. Она очень не любит, когда ее хвалят. <…> Я искренне признался самому себе, что она намного умнее, быстрее, толковее и правильнее, чем я», — подчеркнул Тигран Кеосаян.

Лишь спустя 10 лет совместной жизни артист и журналистка решили узаконить отношения.

«Я больше хотел заключения брака, Рита меньше. А потом я предложил ей: давай поженимся. Она ответила: давай. Это был наш акт против грусти какой-то», — объяснил актер.

Напомним, с конца декабря 2024 года Тигран Кеосаян находился в коме, он также пережил клиническую смерть. У режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. В ночь с 25 на 26 сентября 2025 года супруг Маргариты Симоньян скончался в реанимации в возрасте 59 лет.

Ранее бывшая жена Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая вышла на связь после новости о его смерти.