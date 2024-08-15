«Тяжелейшая утрата»: умерла советская военная летчица Галина Брок–Бельцова

Умерла советская военная летчица, штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков Галина Брок–Бельцова. В феврале 2025 года ей могло бы исполниться 100 лет.

Информацию о смерти легендарной летчицы подтвердили в союзе женщин летных специальностей «Авиатриса».

«Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова. Штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков. Это тяжелейшая утрата», - говорится в некрологе, который цитирует ТАСС.

О причинах смерти не сообщается. Также нет данных о том, где и когда пройдут похороны.

Во время Великой Отечественной войны Брок–Бельцова совершила 36 боевых вылетов.

Летчица награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени.

Ранее умер военный летчик-снайпер, основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский. Ему было 74 года.