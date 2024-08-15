«Огромная потеря для всей авиации»: умер основатель «Соколов России» Александр Харчевский

Умер военный летчик-снайпер, основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский. Ему было 74 года. О смерти летчика сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Официальная причина смерти Харчевского не раскрывается. Также нет информации о том, где он будет похоронен.

«Человек-легенда, огромная потеря для всей авиации…. Соболезную родным и близким. Вечная память настоящему летчику, человеку, патриоту и герою нашей страны», - говорится в некрологе.

Александр Харчевский — бывший начальник Липецкого авиацентра, основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», которая на боевых самолетах Су-27, Су-30СМ, Су-35С и других показывает приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте.

На международных соревнованиях Александр Харчевский провел более 40 учебных воздушных боев с иностранными военными летчиками.

В 1997 году ему присудили степень кандидата военных наук.

Харчевский в 1972–1978 годах служил в авиационных частях Группы советских войск в Германии, затем перевелся в Липецкий авиацентр. Позже руководил учебно-научным центром ВВС в Академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже и 4-м Центром боевого применения и переучивания летного состава. С 2016 года работал на Иркутском авиационном заводе.

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