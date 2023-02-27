«Тяжелая болезнь превратила в ребенка»: журналист рассказал о последних днях Павловского

Политолог Глеб Павловский три последних месяца находился под присмотром медиков. Плановый осмотр выявил множество заболеваний.

По словам журналиста Ивана Давыдова, Павловский в больнице был «как ребенок».

«Тяжелая болезнь любого превращает в ребенка», - написал он, говоря о последних днях политолога.

Давыдов заявил, что Павловский «избегал врачей», а после обследования «навалилось все сразу». Он отметил, что в больнице тот просил принести ему ягод.

«Когда ягоды увидел, тоже обрадовался, - просил ягод, принес ему малины», - вспомнил журналист.

Как пишет mk.ru, за несколько месяцев Павловский сменил не одну больницу. Он лежал в онкологической больнице, а затем с подозрением на инсульт был переведен в больницу им. Вересаева. После улучшений Павловского направили в научный центр курортологии, а в ноябре в связи с ухудшением состояния – в больницу им. Боткина.

В феврале мы писали, что Павловского перевели в клинику для безнадежных больных.