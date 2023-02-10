Не доживет до 72-летия: Глеба Павловского перевели в клинику для безнадежных больных

Политолог и писатель Глеб Павловский тяжело болен и находится в критическом состоянии. Об этом сообщает издание PROZVEZD. Официальных новостей о его здоровье нет.

Издание собрало информацию о состоянии Павловского из разных источников. По одним данным, у него инсульт и онкология. По другим, политолог перестал узнавать близких.

Сам писатель исчез из медиапространства и не комментирует какую-либо информацию.

Некоторые источники утверждают, что Павловский находится в хосписе. Подписчики опасаются, что он не доживет до 72-летия, которое будет в марте.

Ранее сообщалось о частях тела у мужчин и женщин, которые рак поражает первым. Для слабого пола мишенью номер один является молочная железа. У мужчин в первую очередь поражаются легкие.