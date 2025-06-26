Трубача группы «АукцЫон» Юрия Парфенова похоронили на Алабушевском кладбище

На Алабушевском кладбище похоронили трубача группы «АукцЫон», джазового музыканта Юрия Парфенова. Об этом сообщает ТАСС.

Похороны, по словам концертного директора группы Сергея Васильева, прошли в закрытом формате.

Юрий Парфенов ушел из жизни у себя дома в окружении родных. Ему было 79 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша заявил, что артист был вежливым, интеллигентным и талантливым человеком.

Ранее стало известно, что Наталью Тенякову похоронили в одной могиле с мужем Сергеем Юрским на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с артисткой прошла 20 июня.