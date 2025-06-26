Опубликовано 26 июня 2025, 16:411 мин.
Трубача группы «АукцЫон» Юрия Парфенова похоронили на Алабушевском кладбище
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На Алабушевском кладбище похоронили трубача группы «АукцЫон», джазового музыканта Юрия Парфенова. Об этом сообщает ТАСС.
Похороны, по словам концертного директора группы Сергея Васильева, прошли в закрытом формате.
Юрий Парфенов ушел из жизни у себя дома в окружении родных. Ему было 79 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша заявил, что артист был вежливым, интеллигентным и талантливым человеком.
Ранее стало известно, что Наталью Тенякову похоронили в одной могиле с мужем Сергеем Юрским на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с артисткой прошла 20 июня.