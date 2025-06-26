Прах артистки Натальи Теняковой захоронили в могиле ее мужа Сергея Юрского

На Троекуровском кладбище в могиле Сергея Юрского захоронили прах его вдовы, народной артистки России Натальи Теняковой, ушедшей из жизни 18 июня, сообщает ТАСС.

Могила Юрского и Теняковой находится на 21-м участке Троекуровского кладбища, который еще называют аллеей актеров. Там же похоронен Валентин Гафт, Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская, Екатерина Градова и другие известные артисты.

Напомним, Юрский и Тенякова были женаты с 1970 года. В 2019 году артиста не стало. Наталья скончалась на прошлой неделе после остановки сердца. Церемония прощания со звездой «Любовь и голуби» прошла в МХТ им. А. П. Чехова. Дочь знаменитости Дарья не смогла сдержать слез, когда подошла к утопающему в цветах гробу матери.

Первым мужем артистки был театральный режиссер Лев Додин. В 1970 году Тенякова вступила в брак с российским актером Сергеем Юрским. Спустя три года у них родилась дочь Дарья. Со вторым супругом Наталья прожила 50 лет до самой его смерти.

Ранее мы писали, как выглядит могила, в которой похоронили Тенякову.