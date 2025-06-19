Подарил матери цветы и отправился на роковую пробежку: умер 34-летний музыкант Александр Демидов

Умер известный в Тольятти музыкант Александр Демидов. Ему было 34 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрывается, однако известно, что у артиста остановилось сердце во время вечерней пробежки с отцом и племянником.

«Сердце моего брата Саши остановилось в лесу на беговой дорожке. Всего несколько минут – и все… Ему было 34», - приводит aif.ru некролог старшей сестры музыканта Марины Демидовой.

Она подчеркнула, что приехавшие на вызов медики пытались реанимировать Александра, но все способы не принесли результата. В итоге врачи констатировали смерть.

В день смерти Александр Демидов отмечал годовщину свадьбы родителей. Он подарил матери букет цветов и пообедал с семьей.

Александр Демидов был участником местной группы «ДФЮ». Музыкальный коллектив также выразил соболезнования семье погибшего и назвал его самым «добрым и светлым участником банды».

Ранее умер актер Габриэль Адесокан, сыгравший роль блогера Булата в российском фильме «Семья года». Через месяц актеру должно было исполниться 15 лет.