Причины стала известны лишь через два месяца: из-за чего умер 46-летний актер, сыгравший в фильме «Лило и Стич»

Актера Дэвид Хекили Кенуи Белл, получивший широкую известность после съемок в фильме «Лило и Стич», ушел из жизни. Лишь спустя два месяца после смерти стала известна причина трагичного исхода — ее приводит издание People.

У журналистов на руках оказались результаты вскрытия покойного актера, пишет Россияская газета. Спецалисты, проводившие эксертизу, установили, что одной из причин его смерти стало патологическое ожирение.

Однако это не единственный недуг, который сказывался на здоровье Дэвида. Также ему поставили несколько других смертельных диагнозов: сепсис, острая дыхательная недостаточность, гипертоническая и атеросклеротическая болезнь сердца.

Актер скоропостижно ушел из жизни в 46 лет. В последний раз он общался с семьей две недели до своей кончины: он купил билеты в кинотеатр на премьеру фильма «Лило и Стич» и пригласил близких.