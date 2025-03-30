Тренировал Бена Аффлека и Скарлетт Йоханссон: звезда боевиков 90-х Ричард Нортон скончался

Ричард Нортон, звезда боевиков 90-х и легенда боевых искусств, ушел из жизни. Ему было 75 лет. Причина смерти знаменитости пока не раскрывается, передает DailyMail.

Тело Нортона обнаружили в его доме в Мельбурне. Информацию о смерти австралийского актера подтвердила его супруга. Подробностями случившегося она не поделилась.

С ранних лет Ричард начал заниматься боевыми искусствами. Его навыки помогли ему стать телохранителем. Из Австралии Нортон переехал в США. Там он и познакомился с Чаком Норрисом, у которого был личным тренером. Кроме того, звезда 90-х тренировал Бена Аффлека и Скарлет Йоханссон.

Помимо обучению боевым искусствам, Нортон и сам снимался в кино. На его счету роли в таких фильмах, как «Леди Дракон», «Под прицелом», «Смертельный бой» и других.

Ранее сообщалось о смерти актера из «Основного инстинкта» Дэниса Арндта. Он скончался на 87-м году жизни.