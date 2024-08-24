Умерла после продолжительной болезни заслуженный художник РФ Валентина Богачева

В Воронеже скончалась заслуженный художник России Валентина Богачева. Ей было 70 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что профессор кафедры живописи Воронежской государственной академии искусств продолжительное время боролась с серьезной болезнью.

О том, когда состоится церемония прощания, и где будет похоронена художница, информации нет.

Валентина Михайловна окончила Ново-Алтайское художественное училище, затем получила диплом Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Она работала в области жанровой картины, портрета, пейзажа и натюрморта.

С 1984 года Богачева преподавала студентам художественного училища, а позже на кафедре живописи Воронежского государственного института искусств.

В 2007 году Валентине Богачевой было присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации».

Ее работы представлены в музеях России и частных коллекциях. В мае 2024 года произведение Богачевой было представлено на всероссийской художественной выставке «Победа», сообщает портал «Вести Воронеж».

Ранее умер известный по сериалу «Мастер и Маргарита» актер Войцех Пашковский. Ему было 64 года. Причина смерти не раскрывается.