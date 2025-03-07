«Трагедия загнала ее в тупик»: Шатилова связала уход Моргуновой со смертью любимого сына

Диктор Анна Шатилова рассказала об уходе из жизни ее коллеги Светланы Моргуновой, которая не дожила три дня до 85-летия и умерла в марте 2024 года. По словам женщины, артистка тяжело переживала потерю сына – несчастье буквально «загнало ее в тупик».

Комментарий Шатиловой приводит NEWS.ru.

«Конечно, это трагедия, которая случилась, как она любила Максима, ее загнала в тупик», - поделилась Шатилова.

Она дружила с Моргуновой с 1969 года, обе проходили конкурс на радио. Шатилова приезжала к ней в роддом на выписку, а спустя три месяца в гости. Диктор вспоминает, что Моргунова «ловко пеленала».

«Она положила маленького мальчика поперек стола и туго запеленала и подняла. Я говорю: Ты так ловко это делаешь, как будто ты все время в роддоме работала, — поделилась воспоминаниями Шатилова.

Ранее сиделка Моргуновой рассказывала, что диктор смотрела на фото сына перед смертью. Она пришла на кухню, где висели снимки, потом артистка резко почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие медики скорой помощи констатировали остановку сердца.