Рассматривала снимки сына: сиделка рассказала о последних минутах жизни Моргуновой

Близкие и родные Светлана Моргуновой собрались в студии телеперадчи «МАЛАХОВ», где обсудили смерть легенды советского вещания. А сиделка женщины рассказала, как протекали ее последние минуты жизни.

Моргунова скончалась 10 марта. В этот день, по словам сиделки, диктор пришла по обыкновению на кухню, чтобы вновь посмотреть на фотографии умершего сына. Светлана Михайловна очень сильно переживала смерть единственного ребенка. После потери близкого человека радиоведущая и сама хотела поскорее отправиться к нему.

«Она приходила и смотрела на фото, которые были на кухне. Иногда кино смотрели. А тут ей стало плохо, сразу потеряла сознание. Я набрала невестке Лене, та уже вызвала скорую. Врачи приехали и сразу сказали: "Сердце остановилось"», — рассказала сиделка.

Ранее сообщалось, что в Москве завершились похороны Светланы Моргуновой. Близкие исполнили главное желание женщины и похоронили ее рядом с сыном.