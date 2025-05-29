«Теперь будет хедлайнером в загробной жизни»: сыгравший куклу Чаки актер Эд Гейл ушел из жизни

Актер Эд Гейл, сыгравший куклу Чаки в фильме «Детские игры», ушел из жизни. Об этом стало известно из материалов TMZ, который ссылается на свой источник.

Собеседник издания рассказал, что Гейл скончался во вторник, 27 мая. Последние дни жизни он провел в одном из хосписов в Лос-Анджелесе. Причина смерти актера не раскрывается.

Племянница актера прокомментировала случившееся в соцсетях. По ее словам, дядя будет также популярен на небесах, как и на земле.

«Забавный дядя отвесил последний поклон и теперь будет хедлайнером в загробной жизни», — написала девушка.

Ранее сообщалось о смерти популярного индийского актера Раджеша Уильямса. Его фильмография насчитывает более 150 кинолент. Знаменитости было 75 лет.