«Смысл ее жизни пропал»: что подкосило здоровье звезды «Любовь и голуби» Теняковой

В 2019 году Наталья Тенякова стала вдовой после смерти супруга Сергея Юрского. Народный артист России Андрей Житинкин рассказал, что после кончины мужа звезда «Любовь и голуби» потеряла смысл жизни.

Как пояснил Житинкин, Наталья была музой Юрского и имела на него огромное влияние. Артист назвал мужа Теняковой мнительным и нервным человеком, которого она постоянно спасала.

Он добавил, что именно Наталья уговорила супруга переехать в Москву — это событие сделало артистов популярными. В столице пара устраивала званые вечера, на которых Юрский пробовал многие свои чтецкие программы.

Между супругами была настоящая любовь, говорит артист.

«Если говорить серьезно, то она была его ангелом-хранителем. Когда он уходил, я видел, что она делала, потому что уходил он тяжело. Все люди искусства не знали, как будет дальше. Смысл ее жизни пропал», — пояснил Житинкин в разговоре с Пятым каналом.

Несмотря на это, Наталья продолжала играть в театре после смерти супруга и старалась не горевать. Но все-таки ей было непросто продолжать работу.

Напомним, актриса умерла в возрасте 80 лет. Причиной ее ухода из жизни назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.