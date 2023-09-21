Тело Вячеслава Гришечкина кремировали и захоронят на могиле супруги

Тело 61-летнего актера Вячеслава Гришечкина кремировали и захоронят на могиле супруги Анны. Об этом сообщила бывшая возлюбленная артиста Диана Бичарова.

Подробности узнало издание StarHit.

По ее словам, прах пока не выдали родным.

Бичарова вспомнила, что еще 2 сентября встретила актера и Гришечкин «выглядел абсолютно здоровым». Артист рассказывал анекдоты и шутил. Ей известно о проблемах с сердцем у Гришечкина, которые появились после смерти матери год назад. Однако серьезных проблем со здоровьем у актера не было.

Напомним, 19 сентября состоялось прощание с Гришечкиным. Церемония прошла в Театре на Юго-Западе. Затем актера отпели в храме Архангела Михаила.

Появилась информация, что директор актера Максим Миллер устроил скандал на прощании после вопроса журналистов. Его просили поделиться воспоминаниями о покойном. До этого Миллер и вовсе заявил, что в смерти Гришечкина виноваты врачи. По его словам, за пять дней в больнице у актера образовались пролежни, которых обычно не бывает при должном уходе.

Жена Гришечкина скончалась 6 лет назад. Она умерла от рака. Семья прожила вместе 25 лет.