Не понравилось, как ведут себя: директор Гришечкина устроил скандал на похоронах актера

Директор умершего актера Вячеслава Гришечкина Максим Миллер устроил скандал на похоронах после просьбы журналистов. Ему не понравилось, что репортеры просили поделиться воспоминаниями о покойном.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Скандал случился под конец церемонии. Неожиданно Миллер стал скандалить с журналистами – ему не понравилось, как ведут себя представители СМИ.

«Ребята, у вас вообще совесть есть? Все, что вы творите сегодня, - это полный беспредел», - возмущался директор Гришечкина. Он отметил, что покойный артист точно не оценил бы этого.

В то время на церемонии в Театре на Юго-Западе присутствовали танцор Сергей Глушко, ведущий Игорь Угольников и другие звезды.

Миллер отмечал, что Гришечкин заменил ему отца. При жизни актер называл его приемным сыном.

Ранее Миллер обвинил врачей в смерти артиста. Он утверждал, что в больнице не занимались Гришечкиным – поэтому у актера за пять дней образовались пролежни.

Дочь покойного Ольга назвала все сказанное бредом. По ее словам, директор актера не приезжал в больницу – визиты разрешены только родственникам. Дочь Гришечкина призывала ориентироваться только на ее слова.