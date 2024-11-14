Тело успело испортиться, опознали по татуировкам: в Москве похоронили 42-летнего писателя Глеба Датнова

В Москве похоронили 42-летнего писателя Глеба Датнова. Его опознали по татуировкам – тело было настолько в плохом состоянии, что в морге советовали хоронить погибшего в закрытом гробу.

Как сообщает aif.ru, похороны прошли 13 ноября. Причина смерти писателя не выяснена.

Датнов – автор цикла рассказов «Хроники наёмного убийцы». Он был братом Ксении Датновой – сценариста блокбастера «Сердце Пармы».

Писатель перестал выходить на связь с родными 25 октября. Накануне он жаловался на симптомы ОРВИ. Датнов собирался в поликлинику, а спустя время дозвониться до него родные уже не могли, телефон молчал.

3 ноября в полицию поступило заявление от матери писателя. Она сообщила об исчезновении сына. 5 числа его квартиру вскрыли – там мужчины не было.

7 ноября в одной из больниц сообщили о смерти Глеба в реанимации. По словам матери, 25 октября сын сбирался в поликлинику, но оказался в больнице, его привезли на скорой. В тот же день писатель покинул лечебное учреждение, а 27 октября оказался там снова, но уже будучи в коме. Спустя 31 минуту после поступления врачи констатировали смерть.

Тело отвезли в морг – там сообщили, что оно в плохом состоянии. Мать удивлена, что тело успело испортиться. Женщина попросила знакомого медика осмотреть его – до последнего думала, что это не сын.

«Это был Глеб — его опознали по татуировкам», - рассказала женщина.

13 ноября в Москве похоронили пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского. Артист лично присутствовал на церемонии, он пришел с букетом красных роз.