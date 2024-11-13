SHAMAN с красными розами приехал на прощание с директором Коробковым-Землянским

В Москве 13 ноября проходит прощание с Антоном Коробковым-Землянским — пресс-секретарем и директором певца SHAMAN. Артист не пропустил траурную церемонию и приехал с букетом красных роз.

Исполнитель хита «Я русский» прибыл к месту прощания весь в черном. На его голове была кепка, скрывавшая лицо. Выйдя из машины, он, не оглядываясь, зашел в Большой траурный зал. Отметим, что Антон был для SHAMAN не просто сотрудником, но и другом.

Также, по данным StarHit, проститься с Коробковым-Землянским приехали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, композитор Игорь Матвиенко и певица Юта. Все отказались от комментариев журналистам.

Напомним, что Антон Коробков-Землянский скончался 9 ноября. Он находился в своем доме на проспекте Мира вместе с женой и детьми. Когда мужчина начал неожиданно задыхаться, супруга попыталась оказать ему помощь, но ни она, ни медики не смогли его реанимировать. Ему было 40 лет.

Ранее стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Антона Коробкова-Землянского.