Тело унесенной в море девушки сожгли: она всегда говорила о кремации «в случае чего» и не хотела захоронения
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Унесенная в море Сочи 20-летняя девушка кремирована. Ранее она неоднократно говорила о том, что в случае чего хотела бы быть кремирована.
Об этом сообщила ее двоюродная сестра Анна.
«Она сама всегда говорила о кремации, а не о захоронении в случае чего», - рассказала родственница сайту Kp.ru.
Прах утонувшей девушки доставили в Усмань. Отец готовится к похоронам. 28 июня состоится прощание, а 29 – похороны.
Напомним, девушка впервые приехала на курорт. Утром после бара она решила прогуляться у моря со знакомым. Волна накрыла девушку и утащила в море. Никто не мог ей помочь. Тело спустя несколько дней нашли в 12 километрах от места трагедии. Утонувшая была в том самом белом платье, в котором гуляла у воды с молодым человеком.
Ранее Анна сообщила, что сестра погибла мгновенно.