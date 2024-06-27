Тело унесенной в море девушки сожгли: она всегда говорила о кремации «в случае чего» и не хотела захоронения

Унесенная в море Сочи 20-летняя девушка кремирована. Ранее она неоднократно говорила о том, что в случае чего хотела бы быть кремирована.

Об этом сообщила ее двоюродная сестра Анна.

«Она сама всегда говорила о кремации, а не о захоронении в случае чего», - рассказала родственница сайту Kp.ru.

Прах утонувшей девушки доставили в Усмань. Отец готовится к похоронам. 28 июня состоится прощание, а 29 – похороны.

Напомним, девушка впервые приехала на курорт. Утром после бара она решила прогуляться у моря со знакомым. Волна накрыла девушку и утащила в море. Никто не мог ей помочь. Тело спустя несколько дней нашли в 12 километрах от места трагедии. Утонувшая была в том самом белом платье, в котором гуляла у воды с молодым человеком.

Ранее Анна сообщила, что сестра погибла мгновенно.