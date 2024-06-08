После продолжительной болезни умер глава «Репортеров без границ» Кристоф Делуар

В Париже скончался генеральный секретарь неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Ему было 53 года.

В некрологе, опубликованном на сайте организации, говорится, что Делуар продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием, однако недуг оказался сильнее.

Делуар возглавлял «Репортеров без границ» с 2012 года. Кроме того, он работал на французском телевидении, в журнале Le Point и руководил местным центром подготовки журналистов, сообщает Газета.Ru.

21 апреля 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеров без границ». Причины блокировки не указаны.

Своей целью организация называет защиту журналистов и сотрудников медиа индустрии. Она была основана в 1985 году в Монпелье с центральным офисом в Париже.

Ранее в Афинах скончалась популярная греческая актриса Деспина Стилианопулу, которую называли национальной «королевой эпизодов».