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19:08, 06 января 2024
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Тело погибшей обнаружили в доме: шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова умерла в 48 лет

Шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова умерла на 49-м году жизни у себя дома.

Тело погибшей обнаружили в доме: шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова умерла в 48 лет

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвой известную краснодарскую журналистку, шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зою Коновалову. Что стало причиной смерти 48-летней женщины, пока неизвестно, передает ТАСС.

Председатель краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диана Горбань ответил на вопрос журналистов касательно информации о смерти Коноваловой. Он подтвердил, что новость правдива.

У шеф-редактора ГТРК «Кубань» остался взрослый сын, с которым сейчас работают правоохранители, и несовершеннолетня дочь. Телевизионная компания и Союз журналистов готовы оказать помощь в проведении похорон Коноваловой.

По данным следователей, женщину обнаружили в частном доме по Офицерскому проезду в Краснодаре. Помимо Зои, в помещении лежал трупы мужчины, который, как было установлено, является ее бывшим супругом.

Ранее сообщалось, что 69-летнего внука бывшего главы СССР Никиты Хрущева нашли мертвым. Пожилой мужчина ушел из жизни у себя в московской квартире.

Источник фото:Freepik
Источник:ТАСС
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
журналистка
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