Тело 69-летнего мужчины обнаружили в его квартире: умер внук Никиты Хрущева

Внук Никиты Хрущева, 69-летний Алексей Аджубей, ушел из жизни в Москве. Тело пожилого мужчины обнаружили в его квартире на Тверской, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты узнали о смерти внука бывшего главы правительства Советского Союза. По их данным, еще незадолго до ухода из жизни Алексей позвонил другу и сообщил, что ему стало плохо. При этом внук Хрущева с трудом говорил и хрипел.

Через некоторое время сотрудники экстренных служб прибыли по месту проживания Аджубея на Тверской улице, однако к тому моменту пенсионер уже был мертв. Что стало причиной случившегося, пока неизвестно. Официальных комментарием относительно смерти внука Хрущева не поступало.

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