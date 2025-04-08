Адвокат Жорин заявил, что причастным к смерти Паши Техника может грозить казнь. Об этом сообщает Life.ru.

Перед смертью Паши Техника знакомые рэпера рассказывали, что его могли накачать наркотиками в одном из местных заведений. Якобы, именно неизвестные вещества могли привести к печальным последствиям.

По словам адвоката Сергея Жорина, в Таиланде действуют строгие законы, которые запрещают продажу наркотических веществ.

«Ответственность за торговлю наркотиками зависит от типа вещества и его количества, но в целом предусматривает суровые наказания, включая длительные сроки лишения свободы и даже смертную казнь», — заявил он.

Юрист добавил, что иностранные граждане не освобождаются от ответственности, поэтому если виновные будут гражданами других стран, то тоже понесут наказание.

Отметим, что 8 апреля тело Паши Техника отправили из Таиланда в Москву, об этом сообщил директор артиста. Дата похорон рэпера пока неизвестна.

Ранее мы писали о том, что экс-жена Паши Техника рассказала о реакции сына на смерть отца.