Тело обнаружили в квартире: раскрыта причина смерти автора программы «Человек и закон» Вахтанга Микеладзе

Причиной смерти режиссера и создателя программы «Человек и закон» Вахтанга Микеладзе стала острая сердечная недостаточность. Ему было 87 лет.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, тело режиссера обнаружили вечером 6 марта в его московской квартире на улице Дмитрия Ульянова.

Вахтанг Микеладзе являлся заслуженным деятелем искусств Грузинской ССР и народным артистом Ингушетии.

Режиссер снял множество фильмов о преступности. Его картина «Серые цветы» завоевала награду Лейпцигского кинофестиваля. Он также является автором циклов «Документальный детектив», «Шпионы и предатели» и «Приговоренные пожизненно».

В 1988 году Микеладзе организовал студию «Эко-фильм» в Москве. С 1995 года сотрудничал с телекомпанией «РТС» и участвовал в создании программы «Человек и закон». В последние годы работал с кинокомпанией «Синтез-Интегра».

Ранее умер известный польский кинорежиссер, телевизионный постановщик и актер Хенрик Бельский. Ему было 90 лет.