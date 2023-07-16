Тело обнаружил опекун: стало известно о смерти певицы и актрисы Джейн Биркин

Певица и актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Сообщается, что ее тело обнаружил опекун. Информация об этом появилась на портале телеканала «360», со ссылкой на зарубежный канал BFMTV.

По данным источника, артистку нашли без признаков жизни в ее парижском доме 16 июля. Незадолго до смерти Джейн отменяла свои концерты, ссылаясь на плохое состояние здоровья.

«Она была самой французской из британских актрис», — пишут СМИ.

Напомним, что Джейн родилась в семье актрисы и британского шпиона. В конце 1960-х у нее началась актерская карьера и произошло знакомство с французским исполнителем шансона Сержем Генсбуром. Они презентовали совместный трек «Je t'aime... moi non plus», который стал хитом.

Пара была влюблена, но не стала регистрировать отношения. Вне брака у них родилась дочь Шарлотта Генсбур, которая стала популярной артисткой и музыкантом. Всего у женщины три дочери.

Биркин известна тем, что была удостоена Ордена Британской империи и Французского национального ордена «За заслуги». Кроме того, ее именем названа одна из разновидностей сумочки Hermès Birkin.

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