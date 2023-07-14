Единственная дочь Элвиса Пресли умерла от осложнений после операции по снижению веса. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание TMZ.

По данным СМИ, экспертиза показала, что причиной смерти Лизы Мари Пресли стала непроходимость тонкого кишечника. Осложнения вызваны спайками, которые появились после шунтирования желудка. Несколько лет назад наследница Элвиса перенесла операцию, чтобы избавиться от лишнего веса. После этого она начала жаловаться на боли в животе.

Напомним, о смерти дочери Пресли стало известно в январе 2023 года. Она была госпитализирована после остановки сердца. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось. Знаменитости было 54 года.

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