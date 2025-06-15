Тело несколько дней пролежало в комнате: раскрыта причина смерти актера Павла Ульянова

Причиной смерти российского актера Павла Ульянова, известного по сериалам «Каменская», «Марш Турецкого», мог стать инсульт. Об этом рассказал его знакомый Александр Филин.

По его словам, актер иногда жаловался ему на высокое давление и нарушение координации движений. При этом он много курил и отказывался бросать вредную привычку.

Филин также раскрыл подробности смерти Ульянова, заявив, что его тело около трех дней пролежало в квартире.

«Он умер 9 или 10 июня, нашли 12 июня. Если бы он жил не один, кто-то был рядом, то его, может, успели бы спасти», - выразил уверенность мужчина в беседе с aif.ru.

Напомним, о смерти 61-летнего Павла Ульянова стало известно 12 июня. Тело артиста обнаружили в его квартире.

Ранее сообщалось, что Павел Ульянов давно перестал заниматься сценическим искусством. Он сменил ремесло и вместо игры в театре заниматься реставрацией мебели и созданием дизайнерских предметов интерьера.