«Достаточно давно перестал играть в театре и кино»: умерший актер Павел Ульянов занимался реставрацией мебели

Актер театра и кино Павел Ульянов ушел из жизни. Однако еще раньше он перестал заниматься сценическим искусством, передает aif.ru.

Бывший коллега Павла по сцене Антон Наумов рассказала журналистам, чем жил Ульянов. По его словам, актер сменил ремесло. Вместо игры в театре и кино, он выбрал заниматься реставрацией мебели и созданием дизайнерских предметов интерьера.

«Он достаточно давно перестал играть в театре и кино. Как творческий человек стал реализовываться иначе, переключился на реставрацию мебели. Ему это стало интересно, он приводил в порядок старую мебель, переделывал ее», — рассказал мужчина.

Так, например, Ульянов мог сделать из старой лампы произведение искусства. Наумов отметил, что дома у его бывшего коллеги полно оригинальных изделий.

Ранее сообщалось о смерти театрального критика, театроведа и преподавателя Ирины Мягковой. Она скончалась в возрасте 87 лет.