«Тело не нашли»: Иосиф Пригожин сообщил о смерти зятя на СВО

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что зятя Евгения Ткаченко – мужа дочери Данаи – признали погибшим. Тело мужчины при этом не нашли.

Подробности приводит aif.ru.

Ткаченко ушел на спецоперацию в ноябре 2023 года. Больше года мужчина не выходил на связь. Пригожин окончательно подтвердил смерть зятя.

«Его тело не нашли. Суд принял постановление о том, что знает место его гибели. Соответственно, его признали погибшим», - сказал Пригожин изданию.

В последнем сообщении, которое оставил Ткаченко, говорилось, что он уходит на задание. Мужчина признался родным в любви.

Даная вышла замуж за Евгения в 2022 году. У пары растет маленький сын.

