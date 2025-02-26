Тело нашли в роскошном ЖК на Манхэттене: звезда сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг умерла в 39 лет

Актриса Мишель Трахтенберг скоропостижно скончалась в Нью-Йорке. Ей было 39 лет. Точная причина смерти звезды сериала «Сплетница» выясняется, передает Telegram-канал SHOT.

Бездыханное тело американской актрисы в квартире элитного жилого комплекса One Columbus Place на Манхеттене обнаружила мать. Она пришла к дочери в 8 утра в среду.

Детали и обстоятельства случившегося выясняются. Пока лишь известно, что звезда сериала «Сплетница» перенесла операцию по пересадке печени. Помимо «Сплетницы», Трахтенберг известна по картине «Евротур» и сериалу «Баффи».

Ранее сообщалось о смерти израильского актера и режиссера Ренэна Шорра. Он скончался в возрасте 72 лет из-за сердечного приступа. По информации журналистов, его похороны должны будут пройти в пятницу, 28 февраля.