Тело нашли в пруду: названа причина смерти актера театра Удмуртии Сергея Тоичкина

38-летний актер Русского драматического театра Удмуртии Сергей Тоичкин умер в пруду. Его тело обнаружили в Кенском пруду Завьяловского района.

Печальную весть сообщили «Сусанину» в пресс-службе театра. Мужчина утонул в пруду 12 июня. Подробности его смерти не уточняются.

На протяжении 15 лет Сергей играл на сцене Курского драматического театра им. А. С. Пушкина. В 2024 году вместе со своей семьей переехал в Ижевск, где стал актером Русского драматического театра Удмуртии.

За свою карьеру Тоичкин сыграл более 30 ролей, в том числе: Тибальта в «Ромео и Джульетте», Розенкранца в «Гамлете», Дромио в «Комедии ошибок» и множество других.

Прощание с артистом пройдет 14 июня с 14.00 до 16.00 по адресу: Ижевск, проезд Квартальный, 25.

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