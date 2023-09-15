Тело нашла консьержка: что случилось с дочерью актера Михаила Ульянова

Тело дочери актера Михаила Ульянова Елены Михайловны было найдено в ее квартире 14 сентября. Как стало известно, обнаружила труп консьержка многоэтажного дома. Предварительно, звездная наследница могла умереть за сутки до того, как ее апартаменты вскрыли.

По информации издания mk.ru, до погибшей в течение двух дней пытался дозвониться друг, именно с ним она общалась в последнее время. С остальными же близкими Елена Михайловна ограничивала общение. Дело в том, что она мучилась от боли в ногах и редко выходила из дома. Из-за этого приятелям дочери Ульянова приходилось выгуливать ее собаку. Правда, несколько месяцев назад питомец скончался.

Когда друг женщины в очередной раз не смог с ней связаться, он обратился к консьержке и попросил ее проверить, что происходит в квартире. Та проникла в апартаменты и нашла их хозяйку мертвой в кабинете.

На данный момент все еще неизвестно, от чего именно скончалась Елена Михайловна. Однако криминальную версию правоохранители исключают.

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