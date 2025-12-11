Тело Ксении Качалиной кремировали, чтобы похоронить в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС.

На днях журналисты писали, что о прощании с бывшей женой Михаила Ефремова ничего неизвестно. Звучали предположения о том, что Ксению Качалину уже тайно похоронили.

Однако источник, близкий к семье скончавшейся актрисы сообщил, что пока прах артистки не предан земле. Известно, что тело Качалиной кремировали. Вскоре состоятся похороны в Саратовской области, где она родилась.

«Она умерла 24 ноября. Несколько дней назад ее тело было кремировано, прах планируется захоронить в Саратовской области», — сообщил источник.

Напомним, тело Ксении Качалиной в ее квартире обнаружил Михаил Ефремов вместе с сыном после того, как актриса несколько дней не выходила на связь.

Ранее мы писали о том, что соседи экс-жены Ефремова Ксении Качалиной рассказали о последних днях ее жизни.