Тело кремируют: умер сыгравший в «Ревизоре» ирландский актер Дерри Пауэр

Умер известный в Ирландии актер Дерри Пауэр, сыгравший Бобчинского в экранизации повести Николая Гоголя «Ревизор». Ему было 89 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не разглашаются. Известно, что он ушел из жизни 5 сентября, родственники приняли решение кремировать тело артиста 9 сентября, сообщает портал IMDB.

Дерри Пауэр дебютировал в театре в середине 1950-х годов. Сначала он покорил сцену в Дублине, а в 1959 году ворвался на телеэкраны.

В его фильмографии более 70 картин, включая «Любовную историю», «Улисс» и телефильм по «Ревизору» Гоголя, вышедший на экраны в 1969 году.

В 2014 году Пауэр снялся в сериале «Викинги» и ушел на пенсию. В 2016 году в последний раз появился на театральной сцене.

Ранее экс-вокалист и бас-гитарист Flipper Брюс Луз ушел из жизни в возрасте 66 лет. Эта музыкальная группа считается одной из важнейших американских групп в стиле панк-рока.