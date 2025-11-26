Тело кремируют: раскрыто место захоронения актрисы Валентины Шарыкиной

Заслуженную артистку РСФСР Валентину Шарыкину, скончавшуюся 24 ноября в возрасте 85 лет, кремируют, а прах захоронят на Химкинском кладбище.

Как рассказал NEWS.ru муж актрисы Юрий Извеков, решение о месте захоронения еще при жизни выбрала сама Валентина Шарыкина. Она просила, чтобы ее прах был предан земле рядом с могилами мамы и бабушки.

Прощание с Валентиной Шарыкиной, известной многим в том числе по роли пани Зоси в «Кабачке "13 стульев"», состоялось 26 ноября в Театре сатиры, где она служила до 2021 года.

Напомним, Валентина Шарыкина боролась с тяжелой болезнью, однако точный диагноз не раскрывается. Она скончалась в московской больнице 24 ноября.

Ранее сообщалось, что на траурной церемонии в Театре сатиры появился непубличный супруг актрисы Юрий Извеков. Он работал инженером-нефтяником и был далек от актерской профессии, поэтому редко показывался на публике.