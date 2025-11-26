Непубличный супруг Валентины Шарыкиной появился на церемонии прощания с актрисой

Сегодня, 26 ноября, в Москве проходит прощание с заслуженной артисткой РСФСР Валентиной Шарыкиной. На траурной церемонии в Театре сатиры появился и ее супруг Юрий Извеков.

Как сообщает NEWS.ru, вдовец актрисы работал инженером-нефтяником и был далек от актерской профессии, поэтому редко показывался на публике.

«В жизни Валентины Дмитриевны все знают ее как прекрасную актрису, все знают ее как зоозащитницу, которая много чего сделала», — отметил он.

Церемония прощания началась в фойе Московского академического театра сатиры в 11:00.

Валентина Шарыкина ушла из жизни в минувшее воскресенью, 23 ноября. Ей было 85 лет. Широкую известность ей принесла роль пани Зоси в телепередачи «Кабачок „13 стульев“». Как отметили в Театре сатиры, ей с одинаковым успехом удавалось воплотить на сцене и характерных комедийных героинь, и лирических красавиц.

Подробнее о жизни и творческом пути умершей актрисы Валентины Шарыкиной мы писали здесь.