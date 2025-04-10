Тело актера из «Солнечного удара» Алферова не могут похоронить 3 недели

Тело актера из «Солнечного удара» Владимира Алферова не могут похоронить 3 недели. Об этом сообщает ИА Регнум.

13 марта 2025 года в Благоевграде ушел из жизни Владимир Алферов. Однако спустя 3 недели его тело так и не погребено. Дело в том, что для захоронения нужно разрешение родственников, которых, по словам приятельницы умершего, у него и не осталось.

«Муниципалитет города Благоевград отправил запрос в Узбекистан на наличие родственников, поскольку у Володи было гражданство республики Узбекистан. Но, насколько мне известно, близких родственников у него не осталось, были какие-то родственники по линии его мамы Алферовой Марии Юрьевны и линии его родных братьев — Сергея и Алексея», — высказалась она.

Собеседница ИА Регнум надеется, что в ближайшее время найдутся дальние родственники Алферова и актер обретет покой.

Напомним, умерший снялся в сериалах «Бык и Шпиндель», «Сын за отца» и фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар».

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