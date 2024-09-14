Тела нашли в автомобиле: актер сериала «Альф» Бенджи Грегори и его пес умерли от теплового удара

Исполнитель роли мальчика Брайана Таннера в 110 эпизодах ситкома «Альф» Бенджи Грегори ушел из жизни. Вместе с актером умер пес. Тела хозяина и животного нашли в машине. После экспертизы стало известно, из-за чего умерли звезда и домашний питомец.

Грегори, как и его собаку, убил тепловой удар, передает Deadline. В случае с актером важно еще то, что он страдал от цирроза печени. В итоге все это привело к смерти Бенджи. Американские правоохранители признали ее случайностью.

Актер, помимо «Альфа», сыграл еще в нескольких десятках проектов. Однако им было не суждено обрести мировую популярность, как у сериала про пришельца.

Ранее сообщалось о смерти венесуэльского актера Ибсена Мартинеса. Он скончался в возрасте 72 лет. У мужчины были проблемы с сердцем.