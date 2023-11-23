Тела актера Белецкого и его 21-летней подруги не буду кремированы, пока идет следствие

Тела 37-летнего российского актера Максима Белецкого и его 21-летней спутницы обнаружили в Индии. Из-за чего погибла пара, пока неизвестно. В обстоятельствах смерти туристов разбираются правоохранители. Пока идет следствие, их тела не будут кремировать, передает РИА Новости.

Трупы Максима и его возлюбленной лежали в одном месте. Для выяснения деталей случившегося на место были вызваны стражи порядка. При осмотре тел россиян они не обнаружили на них следов насильственной смерти. Рядом с туристами нашли записки. В одной из них подруга Белецкого просила, чтобы ее смартфон передали родственникам через посольство. Также известно, что пара «завещала» кремировать тела после смерти. Однако, пока идет следствие, эту процедуру проводить не будут.

Бывшие коллеги актера из театра кукол Йошкар-Олы шокированы трагедией. В культурном учреждении прокомментировали смерть российского артиста за границей. Служащие оказались шокированы случившемся.

«Друзья, у нас печальные новости. На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого. Максим служил в нашем театре в 2007–2021 годах», — написали в соцсетях представители театра.

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