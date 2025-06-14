Театральный критик и преподаватель Ирина Мягкова скончалась в возрасте 87 лет

В возрасте 87 лет ушла из жизни театральный критик, театровед, преподаватель Ирина Мягкова. О ее смерти сообщил ГИТИС в своем Telegram-канале.

Ирина Мягкова преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа в 1980—1990-х: вела семинар по театральной критике, была мастером заочных курсов и педагогом кафедры театра народов СССР.

В вузе отметили, что театровед сочетала интерес к Востоку с любовью к западноевропейскому искусству. Ирина Мягкова была специалистом в области театра и литературы Франции, а также переводчиком французской драматургии: Альбера Камю, Жан-Люка Лагарса, Жака Мужено, Флориана Зеллера и других известных авторов. Помимо этого, она прекрасно знала отечественное искусство — публиковалась в ведущих театральных изданиях, ездила с семинарами по всей России.

ГИТИС выразил соболезнования дочери Ирины — выпускнице вуза Ирине Кулик.

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