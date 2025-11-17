Танцовщицы-близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли в один день в возрасте 89 лет
Немецкие артистки-близняшки Алиса и Эллен Кесслер умерли в один день в Грюнвальде. Им было 89 лет.
О смерти сестер сообщает DPA без уточнения причин.
Правоохранительные органы провели «полицейскую операцию» в доме Кесслер. Признаков преступления на месте не обнаружили.
В детстве у сестер появился интерес к танцам. Сначала они выступали под руководством отца, а потом присоединились к детскому балету при Лейпцигской опере. В 16 лет близняшки сбежали из дома и начали танцевать в театре-ревю, где их заметил директор парижского заведения «Лидо». С тех пор началась международная карьера Алисы и Эллен.
Сестры Кесслер стали одной из самых ярких и успешных творческих пар в истории немецкого шоу-бизнеса. Их карьера продолжалась более 60 лет, за которые они сотрудничали с мировыми звездами первой величины, включая Фрэнка Синатру, Фреда Астера и Гарри Белафонте. Особую популярность дуэт снискал в США, Франции и Италии.
