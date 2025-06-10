Он страдал обструктивной болезнью легких: умер лидер американской группы Sly and the Family Stone Слай Стоун

Американский музыкант Слай Стоун ушел из жизни, передает издание People. Его творчество, как пишут журналисты в некрологе, оставило заметный след в развитии ряда музыкальных направлений.

Артист славился своей разноплановостью. В публикации говорится, что он оказал сильное влияние на развитие фанка, соула, R&B, рока и психоделической музыки.

Стоуну было 82 года. Последние минуты жизни он провел в кругу семьи. Точная причина смерти музыканта не называется. Однако родственники Слая рассказали, что тот страдал обструктивной болезнью легких и рядом других заболеваний.

Ранее сообщалось о смерти доминиканского певца и композитора Чео Соррильи. Один из самых ярких представителей современной музыки скончался в возрасте 75 лет из-за последствий инсульта.