«Там он и умер»: как прошли последние дни жизни Юрия Парфенова из «АукцЫона»

Директор группы «АукцЫон» Сергей Васильев рассказал о последних днях жизни участника коллектива, композитора и трубача Юрия Парфенова, скончавшегося после нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью.

По его словам, у Парфенова был рак поджелудочной железы. За несколько дней до смерти состояние музыканта начало резко ухудшаться, и его госпитализировали.

«Ему стало плохо, вызвали скорую и его забрали в больницу. Там он и умер», - поделился Васильев с aif.ru.

Юрию Парфенову было 79 лет. Он присоединился к коллективу «АукцЫона» в 2011 году. Кроме того, выступал солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема.

Ранее сообщалось, что 21 июня умерла после борьбы с раком поджелудочной железы советская артистка Валентина Талызина. Ей было 90 лет. Она отказывалась от госпитализации, несмотря на плохое самочувствие и до последнего выходила на сцену.