«Там есть проблема»: Андрей Ургант на год задержал установку памятника матери

Актер Андрей Ургант рассказал о проблеме, связанной с установкой памятника матери. Напомним, легендарную актрису Нину Ургант похоронили два года назад, обычно памятник устанавливают через год, но монумента на могиле нет до сих пор.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Ургант заявил, что семье «не хотелось бы делать тяп-ляп». Если памятник сделают до того, как выпадет снег, то его установят в этом году. Если не успеют, то не раньше весны.

«Там есть проблема – как транспортировать памятник. На кладбище очень тесно. Наверное, надо будет краны вызывать», - поделился актер, говоря о причине задержки.

Сейчас памятник находится в работе: проект и камень, из которого его сделают, выбраны. Название камня он не вспомнил, но заявил, что материал «южный, очень красивый». В композиции предусмотрена гранитная плита. Других подробностей Ургант не привел.

Актер уже встречался со скульптором и руководством Комаровского кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронена мать. Решается вопрос, как доставить туда камень.

Ранее архитектор Александр Боровский назвал заказчика нового памятника актрисе Галине Волчек. Предыдущий монумент раскритиковали, из-за чего было принято решение изготовить другой.