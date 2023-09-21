«Обратился ко мне полтора года назад: архитектор Боровский назвал заказчика нового памятника Галине Волчек

Архитектор Александр Боровский, придумавший новый памятник актрисе Галине Волчек, рассказал, что заказчиком стал ее сын – Денис Евстигнеев. Было создано много разных вариантов и макетов.

«Денис Евстигнеев обратился ко мне полтора года назад и попросил придумать памятник на могиле мамы», - сказал он сайту kp.ru.

По словам Боровского, памятник – результат коллективного труда.

«Но окончательное решение принимал Денис, он заказчик», - сказал театральный художник.

Он отметил, что монумент сделан из бронзы и белого мрамора. Скульптор Олег Ершов, который занимался изготовлением памятника, знал, как соединить эти материалы с учетом установки монумента под открытым небом.

Ранее сообщалось, что на могиле Волчек на Новодевичьем кладбище установили новый памятник взамен работы Георгия Франгуляна. Предыдущий памятник был раскритикован, поэтому было принято решение создать другой.

Новая скульптура запечатлела Волчек в зрительном зале театра. Она стоит, опираясь рукой на кресло, будто в момент репетиции.