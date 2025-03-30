Стало плохо на льду: замглавы администрации Архангельской области умер во время игры в хоккей

Владимир Ананьев, заместитель главы администрации Архангельской области, скоропостижно скончался. Смерть настигла чиновника прямо во время хоккейного матча, передает Telegram-канал Readovka.

Момент того, как Ананьев потерял сознание, попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как Владимир падает на лед и долгое время не встает. Вскоре его окружили другие игроки и судьи.

Травматических столкновений у замглавы во время матча не было. Поиграл он совсем немного — несколько минут. В итоге Ананьева унесли на носилках. Врачи пытались реанимировать чиновника, но их старания оказались тщетны. Обстоятельства и детали смерти сотрудника администрации устанавливаются.

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